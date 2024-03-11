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ФАС: Mars и Nestlé коллективно доминируют на рынке кормов для кошек и собак

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Компании Mars и Nestlé занимают коллективное доминирующее положение на рынке кормов для кошек и собак. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.
ФАС: Mars и Nestlé коллективно доминируют на рынке кормов для кошек и собак
  • Gettyimages.ru

В опубликованном пресс-службой ФАС сообщении отмечается, что анализ состояния конкуренции на рынке был проведён в связи с поступлением обращений граждан. Установлено, что в 2023 году доля указанных компаний на рынке составила 73,1% от общего объёма реализации кормов для кошек и собак.

«Это даёт основание для признания их коллективно доминирующими на российском рынке», — говорится в сообщении.

В ФАС добавили, что компании выразили готовность добровольно предоставить торговым сетям — партнёрам промо-скидки до 30% на определённый ассортимент кормов. Также Nestlé решила снизить цены на корма наиболее доступного для потребителей бренда.

Вместе с этим в Mars заявили RT, что компания 1,5 года не поднимала цены на продукцию для животных, несмотря на рост цен на сырье, упаковку и логистику, а также участвует в различных акциях, связанных с передачей корма, включая благотворительные.

Ранее стало известно о первом деле, возбуждённом ФАС за нарушение новых требований к рекламе кредита.

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