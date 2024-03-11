Обкрадывавшего туристов вора-домушника задержали в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов задержали вора, который промышлял квартирными кражами у снимавших жильё в центре Санкт-Петербурга туристов. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

В сообщении, текст которого приводит ТАСС, указывается, что на след злоумышленника вышли оперативники уголовного розыска Центрального района города.

«Им оказался 69-летний ранее неоднократно судимый за кражи житель города Ломоносова Петродворцового района. К криминалу он пристрастился ещё в молодости и первый свой срок получил в 1970-х годах», — рассказали в пресс-службе.

По данным правоохранителей, злоумышленник узнавал, какие квартиры часто посуточно снимаются туристами, после чего договаривался с хозяевами и получал ключи. Однако сам в квартиры не въезжал — задержанный лишь изготавливал дубликаты ключей. Это позволяло ему впоследствии проникать в уже снятые туристами апартаменты.

Ранее стало известно о задержании в Петербурге участников банды 1990-х годов, которых заподозрили в двух убийствах.