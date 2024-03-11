В Москве производители продуктов питания нарастили производство в 2023 году
Об этом информирует НСН.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что по итогам прошлого года производство продуктов питания в столице выросло почти на 40%.
Всего 24 московских предприятия по выпуску пищевой продукции имеют преференции от властей в связи со статусом промкомплекса.
Так, московская фабрика мороженого «БРПИ», получившая особый статус в 2017 году, в 2023-м выпустила 50 новых сортов мороженого.
Компания «Хэлси Фуд» вдвое нарастила объёмы выпуска снеков, а компания «Полезный шоколад» приступила к выпуску органического шоколада из тёртого какао.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.