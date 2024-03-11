RT в Telegram
Подпишись

В Москве производители продуктов питания нарастили производство в 2023 году

Короткая ссылка
В Москве производители пищевой продукции, имеющие статус промышленного комплекса, расширяли ассортимент и наращивали объёмы производства в 2023 году при содействии столичных властей.

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский сообщил, что по итогам прошлого года производство продуктов питания в столице выросло почти на 40%.

Всего 24 московских предприятия по выпуску пищевой продукции имеют преференции от властей в связи со статусом промкомплекса.

Так, московская фабрика мороженого «БРПИ», получившая особый статус в 2017 году, в 2023-м выпустила 50 новых сортов мороженого.

Компания «Хэлси Фуд» вдвое нарастила объёмы выпуска снеков, а компания «Полезный шоколад» приступила к выпуску органического шоколада из тёртого какао.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить