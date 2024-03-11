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В Челябинской области виновный в смерти бойца СВО получил 1,5 года тюрьмы

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Суд в Челябинской области приговорил 18-летнего Рустама Байжуменова, который обвиняется в убийстве участника спецоперации, к 1,5 года лишения свободы. При этом ему грозило 15 лет тюрьмы.
В Челябинской области виновный в смерти бойца СВО получил 1,5 года тюрьмы
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщило РИА Новости.

Погибший боец СВО 37-летний Максим Никитин был доставлен в фельдшерско-акушерский пункт без сознания в сентябре. Медикам рассказали, что он упал и ударился головой в баре, однако он так и не вышел из комы и умер.

Сообщается, что между погибшим и Байжуменовым развязался конфликт в баре. Обвиняемый заявил, что просто защищался, и свою вину не признавал. По словам адвоката, военный пытался заступиться за девушку, которую обидел Байжуменов.

По данным агентства, теперь Следственный комитет будет разбираться в обоснованности приговора.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после нападения на участника СВО.

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