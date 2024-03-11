В Челябинской области виновный в смерти бойца СВО получил 1,5 года тюрьмы
- Gettyimages.ru
Об этом сообщило РИА Новости.
Погибший боец СВО 37-летний Максим Никитин был доставлен в фельдшерско-акушерский пункт без сознания в сентябре. Медикам рассказали, что он упал и ударился головой в баре, однако он так и не вышел из комы и умер.
Сообщается, что между погибшим и Байжуменовым развязался конфликт в баре. Обвиняемый заявил, что просто защищался, и свою вину не признавал. По словам адвоката, военный пытался заступиться за девушку, которую обидел Байжуменов.
По данным агентства, теперь Следственный комитет будет разбираться в обоснованности приговора.
Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело о покушении на убийство после нападения на участника СВО.