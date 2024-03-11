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В Белгородской области начали выплату компенсаций предприятиям за ущерб от ВСУ

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Минсельхоз региона приступил к выплате компенсаций предприятиям АПК за ущерб, нанесённый украинцами.

«Министерство сельского хозяйства Белгородской области сегодня начинает отчисление в 21 аграрное предприятие 334 млн рублей», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Уточняется, что это первый транш из 1,8 млрд рублей, которые российское правительство перечислило на помощь сельскохозяйственным предприятиям региона, пострадавшим от украинских ударов.

«Дальше эта работа будет продолжена», — написал он.

Гладков добавил, что данная помощь особенно важна и необходима в период весеннего сева.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса в новых регионах.

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