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Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах России

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Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос кредитования предприятий агропромышленного комплекса (АПК) в новых регионах.
Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах России
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса.

«Пожалуйста, проработайте с Минфином и с ЦБ. Я тоже подключусь», — приводит ТАСС поручение российского лидера главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.

Путин подчеркнул, что необходимо подумать о госгарантиях для таких предприятий.

Также российский лидер рассказал, что у России в настоящее время практически нет зависимости от импорта продуктов.

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