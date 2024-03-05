Путин поручил проработать вопрос кредитования АПК в новых регионах России
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса.
«Пожалуйста, проработайте с Минфином и с ЦБ. Я тоже подключусь», — приводит ТАСС поручение российского лидера главе Минсельхоза России Дмитрию Патрушеву.
Путин подчеркнул, что необходимо подумать о госгарантиях для таких предприятий.
Также российский лидер рассказал, что у России в настоящее время практически нет зависимости от импорта продуктов.