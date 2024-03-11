Антонов: посольство находится в контакте с Госдепом перед выборами в России

Посольство России в Вашингтоне находится в тесном контакте с Госдепом в условиях постоянных провокаций перед выборами президента России, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом сказано в Telegram-канале диппредставительства России.

«Находимся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента», — сказал он.

Антонов добавил, что также приготовлены детские столики для рисования детям, которые придут вместе с родителями.

9 марта глава избиркома и российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что на острове Маргарита и в Барселоне началось досрочное голосование на выборах президента России.