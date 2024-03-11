Антонов: посольство находится в контакте с Госдепом перед выборами в России
Об этом сказано в Telegram-канале диппредставительства России.
«Находимся в тесном контакте с секретной службой Госдепартамента», — сказал он.
Антонов добавил, что также приготовлены детские столики для рисования детям, которые придут вместе с родителями.
9 марта глава избиркома и российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров заявил, что на острове Маргарита и в Барселоне началось досрочное голосование на выборах президента России.