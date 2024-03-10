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В Росавиации сообщили о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково

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Представитель Росавиации Артём Кореняко сообщил о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково.
В Росавиации сообщили о снятии ограничений на работу аэропорта Пулково
  • РИА Новости

«В 18:22 мск временные ограничения для петербургского аэропорта сняты. За время их действия (с 17:00 мск) на запасные аэродромы ушли три рейса», — заявил он.

Ранее работу аэропорта Пулково временно ограничили для безопасности полётов.

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