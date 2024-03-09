В Москве продлят меры поддержки высокотехнологичного бизнеса

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении мер поддержки высокотехнологичного бизнеса в столице.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как отметил мэр, город продолжит выдавать гранты разработчикам на пилотные тестирования инновационной продукции.

За последние три года прошло более 400 пилотных тестирований, в результате которых московские разработчики привлекли инвестиции в размере свыше 800 млн рублей и подписали контракты на общую сумму более 1 млрд рублей.

Кроме того, Москва продолжит компенсировать расходы на патентование изобретений.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти обсудили меры поддержки женского бизнеса в регионе.