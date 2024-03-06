В Ленобласти обсудили меры поддержки женского бизнеса в регионе

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко обсудил на встрече с женщинами-предпринимателями актуализацию мер по поддержке женского бизнеса в регионе.

Об этом сообщает НТВ со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства региона.

«Президент РФ объявил этот год Годом семьи и в ежегодном послании к Федеральному собранию запустил новый национальный проект «Семья», где есть важное направление активизации женского движения — в плане вовлечения женщин в бизнес, предпринимательство», — сказал Дрозденко.

По его словам, в малом и среднем бизнесе, а также в промышленности 40% работников — женщины, а в сфере управления их доля составляет 10%. Как отметил губернатор, нужно, чтобы количество женщин-руководителей росло.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области вручили награды лучшим женщинам региона.