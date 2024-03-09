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Проректор Дымова рассказала о способах подготовки к экзаменам

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Светлана Дымова, проректор Института бизнеса и дизайна B&D, рассказала об эффективных способах подготовки к экзаменам.
Проректор Дымова рассказала о способах подготовки к экзаменам
  • Gettyimages.ru

«Определите, какой план вам больше подходит — активный или пассивный. Пассивный метод подразумевает переписывание конспекта и заучивание конкретного объёма информации. Активный метод используется для запоминания ключевых мыслей. Например, вместо того, чтобы просто «зубрить» всё подряд, выделите из каждой страницы учебника или конспекта главную мысль, запишите и подберите для неё конкретный пример», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, важно равномерно распределить учебную нагрузку, и если понятно, что изначально отведённого времени не хватает, можно сфокусироваться на ключевых темах.

«Почему преподаватели отлично разбираются в своём предмете? Они объясняют его другим людям каждый день. Если какие-либо темы даются сложно, перескажите то, что только что прочитали, вслух своими словами», — посоветовала Дымова.

Как добавила эксперт, не стоит забывать и о поддержании здорового образа жизни.

Ранее директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов перечислил основные ошибки, которые совершают школьники при выборе вуза.

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