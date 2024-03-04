Специалист Хвостов рассказал о главных ошибках при выборе вуза

Директор по связям с образовательным сообществом компании MAXIMUM Education Александр Хвостов перечислил основные ошибки, которые совершают школьники при выборе вуза.

«Сначала необходимо выбрать профессию — то, чем ты хочешь заниматься в этой жизни. Затем, исходя из этого, нужно выбирать специальность, на которой абитуриент собирается учиться», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Хвостов, часто абитуриент поступает наоборот — сначала выбирает вуз, а потом специальность. Такая неправильная последовательность приводит к тому, что после пары лет обучения студент понимает, что он выбрал не ту профессию.

Нередки случаи, когда выбор за ребёнка делают его родители, настаивая на конкретной специальности. По словам Хвостова, это является большой ошибкой, так как, выбирая учебное заведение, школьник выбирает свою будущую жизнь.

Ещё одна распространённая ситуация — школьник сам не может определиться с тем, куда он хочет поступать и какую профессию выбирать.

«В такой ситуации первое, что ему следует сделать, — это пройти профориентацию. Также ему важно ходить на дни открытых дверей в учебные заведения, а также на выставки вузов и колледжей, чтобы понимать полную картину, какие существуют варианты поступления», — заключил специалист.

Ранее руководитель учебно-методического отдела MAXITET, методист Елена Провозен посоветовала выбирать колледж тем учащимся, которые планируют как можно раньше получить профессию и начать самостоятельную жизнь.