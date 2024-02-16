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Методист Провозен: в колледже получить профессию можно быстрее, чем в вузе

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Руководитель учебно-методического отдела MAXITET, методист Елена Провозен посоветовала выбирать колледж тем учащимся, которые планируют как можно раньше получить профессию и начать самостоятельную жизнь.
Методист Провозен: в колледже получить профессию можно быстрее, чем в вузе
  • Gettyimages.ru
  • © Peter M. Fisher

Зачастую школьники выбирают колледжи, чтобы быстро получить профессию, обходя стандартный путь студента вуза, сообщила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Выходит, что девятиклассники, выбравшие СПО, получают профессию гораздо быстрее — спустя три-четыре года обучения в колледже», — добавила методист.

Также она отметила, что после окончания колледжа выпускник может поступить в вуз без ЕГЭ, что зачастую проще, чем сдача выпускных школьных экзаменов.

Кроме того, в ряду плюсов колледжей Провозен назвала практико-ориентированность и широкий выбор профессий, по которым предлагается обучение.

Ранее НСН сообщала, что в Москве с февраля запустили программу предпрофессионального образования для учеников десятых предпрофильных классов школ. До мая учащиеся будут проходить обучение в городских колледжах.

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