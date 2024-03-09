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В Оренбурге почтили память Гагарина

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В Оренбурге почтили память космонавта Юрия Гагарина, которому исполнилось бы 90 лет 9 марта.
В Оренбурге почтили память Гагарина
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

В церемонии возложения цветов приняли участие вице-губернатор Дмитрий Кулагин, первый заместитель главы города Алексей Кудинов, юнармейцы, кадеты, представители Оренбургского городского совета, выпускники и воспитанники оренбургской Школы юных космонавтов.

Кроме того, в городе организовали различные мероприятия, посвящённые Гагарину, в том числе день открытых дверей в Доме-музее имени Юрия и Валентины Гагариных.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.

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