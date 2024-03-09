На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь Гагарина
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Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Отправная точка — аллея Космонавтов на ВДНХ, где расположено 14 памятников героям космонавтики.
Также участники маршрута увидят Музей космонавтики, памятник Гагарину на одноимённой площади и Красную площадь.
Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.