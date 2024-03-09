На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь Гагарина

На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый Юрий Гагарину.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отправная точка — аллея Космонавтов на ВДНХ, где расположено 14 памятников героям космонавтики.

Также участники маршрута увидят Музей космонавтики, памятник Гагарину на одноимённой площади и Красную площадь.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.