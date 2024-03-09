RT в Telegram
Подпишись

На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь Гагарина

Короткая ссылка
На портале «Узнай Москву» появился маршрут, посвящённый Юрий Гагарину.
На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь Гагарина
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Отправная точка — аллея Космонавтов на ВДНХ, где расположено 14 памятников героям космонавтики.

Также участники маршрута увидят Музей космонавтики, памятник Гагарину на одноимённой площади и Красную площадь.

Ранее сообщалось, что выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина, пройдёт в Музее космонавтики с 7 марта по 1 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить