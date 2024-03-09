В Москве установят 220 праздничных декоративных конструкций к Масленице

Заммэра Москвы Пётр Бирюков рассказал, как столицу украсят в честь Масленицы.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В общей сложности установим свыше 220 праздничных объёмно-декоративных конструкций, из них 80 — световые арки. Один из самых больших световых тоннелей появится по периметру Триумфальной площади, он будет переливаться оттенками красного, жёлтого и белого цветов», — заявил Бирюков.

Также планируется украсить световой тоннель на Тверском бульваре, а рядом с парком Горького разместят 60-метровый шатёр с елями и разноцветными лентами.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.