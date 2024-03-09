В московском сервисе «Моя семья» появились документы о столичных ремесленниках

В столичном сервисе «Моя семья» появилась функция, с помощью которой можно найти информацию о своих предках-ремесленниках, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

Как пояснил мэр, жители столицы теперь могут узнать о своих прародителях, которые принадлежали к городским цехам, к примеру поваренному, ювелирному, столярному или кузнечному.

Посемейные списки ремесленников составлялись с XVIII века до начала ХХ века.

«Эти документы содержат бесценные сведения о жизни Москвы и москвичей. Позже они станут доступны и на портале «Поиск по архивам», — добавил Собянин.

Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл доступ к уникальным фотографиям известных писателей и поэтов за период с 1900 по 1998 год.