В московском сервисе «Моя семья» появились документы о столичных ремесленниках
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
Как пояснил мэр, жители столицы теперь могут узнать о своих прародителях, которые принадлежали к городским цехам, к примеру поваренному, ювелирному, столярному или кузнечному.
Посемейные списки ремесленников составлялись с XVIII века до начала ХХ века.
«Эти документы содержат бесценные сведения о жизни Москвы и москвичей. Позже они станут доступны и на портале «Поиск по архивам», — добавил Собянин.
Ранее сообщалось, что Главархив Москвы открыл доступ к уникальным фотографиям известных писателей и поэтов за период с 1900 по 1998 год.