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Главархив запустил онлайн-выставку фото известных литераторов

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Главархив Москвы открыл доступ к уникальным фотографиям известных писателей и поэтов за период с 1900 по 1998 год.

Выставка доступна в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в зале «1950—2000 годов», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«На кадрах известные литераторы работают в своих кабинетах на даче и дома, репетируют, выступают и читают стихи, общаются с детьми, коллегами и участниками Великой Отечественной войны», — рассказал руководитель Главархива Ярослав Онопенко.

Всего в разделе собрано около 40 снимков. На них запечатлены Антон Чехов, Максим Горький, Роберт Рождественский, Юрий Нагибин, Михаил Шолохов, Корней Чуковский, Агния Барто и т. д.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Якутске под эгидой Национального художественного музея Якутии в июне состоится выставка картин Ивана Айвазовского из фондов Государственного Русского музея.

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