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Московские производители бумаги и бумажной продукции нарастили объёмы выпуска на 20%

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Московские производители бумаги и бумажных изделий нарастили объёмы выпуска в 2023 году на 20%, заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Об этом сообщает НСН.

«Положительная динамика отрасли обусловлена в том числе увеличением количества промпредприятий», — сказал Ефимов.

В 2023 году до 700 (+14%) увеличилось количество фабрик и заводов по производству книг, упаковки, бумаги и разных видов бумажных изделий.

Для столичных предприятий предусмотрены меры поддержки.

Ранее сообщалось, что власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий.

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