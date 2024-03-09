Московские производители бумаги и бумажной продукции нарастили объёмы выпуска на 20%
Об этом сообщает НСН.
«Положительная динамика отрасли обусловлена в том числе увеличением количества промпредприятий», — сказал Ефимов.
В 2023 году до 700 (+14%) увеличилось количество фабрик и заводов по производству книг, упаковки, бумаги и разных видов бумажных изделий.
Для столичных предприятий предусмотрены меры поддержки.
Ранее сообщалось, что власти Кубани рассказали о поддержке импортозамещающих предприятий.