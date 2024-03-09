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Собянин рассказал о развитии сети перехватывающих парковок в Москве

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Столичные власти планируют развивать интеграцию билетных систем Москвы и Московской области и практику бесплатных пересадок между разными видами транспорта, заявил мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о развитии сети перехватывающих парковок в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на блог Собянина.

В регионе работают четыре диаметра наземного метро, которые обеспечили «бесшовные» поездки, где действуют единые тарифы, средства оплаты и стандарты комфорта и безопасности.

«Организация 140 км выделенных полос в Московской области позволила существенно улучшить перевозки пассажиров на смежных маршрутах наземного транспорта», — сказал Собянин.

Интеграция билетных систем продолжится на Ярославском и Павелецком железнодорожных направлениях.

По словам мэра, комфортный подвоз пассажиров к станциям рельсового каркаса будет одним из приоритетов дорожной политики до 2030 года. Например, планируется развивать сеть перехватывающих парковок, что поможет жителям Подмосковья бесплатно оставлять свои автомобили на стоянках и пересаживаться на городской транспорт.

Ранее Сергей Собянин заявил о росте числа поездок на городском транспорте Москвы.

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