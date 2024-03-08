Собянин заявил о росте числа поездок на городском транспорте Москвы
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
В 2023 году на городском транспорте совершено на 230 млн поездок больше, чем в 2022-м. Количество поездок на личных авто снизилось на 4%.
Наибольший рост числа пассажиров зафиксирован в трамваях. Благодаря новым станциям и запуску двух диаметров вырос поток в метро и на МЦД.
Как отметил Собянин, в прошлом году метро появилось во Внукове. Из аэропорта можно напрямую доехать до Москва-Сити.
Ранее сообщалось, что две станции московского метро украсили розами по случаю 8 Марта.