Собянин заявил о росте числа поездок на городском транспорте Москвы

Жители Москвы стали активнее ездить на общественном транспорте, число поездок на личных автомобилях снизилось, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

В 2023 году на городском транспорте совершено на 230 млн поездок больше, чем в 2022-м. Количество поездок на личных авто снизилось на 4%.

Наибольший рост числа пассажиров зафиксирован в трамваях. Благодаря новым станциям и запуску двух диаметров вырос поток в метро и на МЦД.

Как отметил Собянин, в прошлом году метро появилось во Внукове. Из аэропорта можно напрямую доехать до Москва-Сити.

Ранее сообщалось, что две станции московского метро украсили розами по случаю 8 Марта.