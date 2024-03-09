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Учения по управлению «Искандером-М» прошли на полигоне в Калининградской области

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Тренировки по управлению ракетными ударами комплекса «Искандер-М» прошли на одном из полигонов в Калининградской области.
Учения по управлению «Искандером-М» прошли на полигоне в Калининградской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.

«В Калининградской области состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер-М», — говорится в сообщении.

В ходе тренировки военнослужащие выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок.

Ранее российский фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота закончил программу делового захода в порту Хамад и вышел из Катара, рассказали в пресс-службе ТОФ.

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