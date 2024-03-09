Учения по управлению «Искандером-М» прошли на полигоне в Калининградской области
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Об этом сообщает пресс-служба Балтийского флота.
«В Калининградской области состоялась тренировка по управлению ракетными ударами ОТРК «Искандер-М», — говорится в сообщении.
В ходе тренировки военнослужащие выполнили техническую подготовку самоходных пусковых установок.
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