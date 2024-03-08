Российский фрегат «Маршал Шапошников» покинул порт Хамад в Катаре

Российский фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота закончил программу делового захода в порту Хамад и вышел из Катара, рассказали в пресс-службе ТОФ.

По имеющимся данным, во время стоянки фрегата в Катаре судно было задействовано в международной военно-морской оборонной выставке DIMDEX 2024.

Во время проведения выставки корабль «Маршал Шапошников» посетили военные военно-морских сил других стран и иностранные гости.

«В настоящее время фрегат «Маршал Шапошников» продолжает выполнение задач дальнего морского похода», — говорится в сообщении.

19 февраля Минобороны РФ заявило, что корабли ВМФ России прибыли в Индию для участия в учениях.