Минобороны: корабли ВМФ России прибыли в Индию для участия в учении
- РИА Новости
По данным ведомства, в Индию прибыл отряд боевых кораблей в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».
Сообщается, что визит российских военных в Индии продлится больше недели.
«Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы», — говорится в заявлении.
8 января корабли Черноморского флота провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб.