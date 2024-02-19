Минобороны: корабли ВМФ России прибыли в Индию для участия в учении

Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России прибыли на территорию Индии для участия в международном военно-морском учении «Милан-2024», заявило российское Минобороны.

По данным ведомства, в Индию прибыл отряд боевых кораблей в составе гвардейского ракетного ордена Нахимова крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников».

Сообщается, что визит российских военных в Индии продлится больше недели.

«Планируется, что они примут участие в береговой и морской части учения, а также в мероприятиях протокольного характера. Для тихоокеанцев предусмотрена культурная и спортивная программы», — говорится в заявлении.

8 января корабли Черноморского флота провели учения с выполнением дневных и ночных стрельб.