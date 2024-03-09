В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где спецгрузовик повредил крыло самолёта.

Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее выполнявший рейс Калининград — Петрозаводск самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.