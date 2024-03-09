RT в Telegram
Подпишись

В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта

Короткая ссылка
Следователи устанавливают обстоятельства инцидента в петербургском аэропорту Пулково, где спецгрузовик повредил крыло самолёта.
В Пулкове спецгрузовик повредил крыло самолёта
  • РИА Новости

Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Спецгрузовик, подводящий на борт питание, повредил концовку крыла самолёта, в котором находились пассажиры, собиравшиеся вылететь в Новосибирск», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее выполнявший рейс Калининград — Петрозаводск самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить