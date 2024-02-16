Самолёт экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

Выполнявший рейс Калининград — Петрозаводск самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Об этом сообщили в авиапредприятии «Северсталь».

«Рейс авиапредприятия «Северсталь» Калининград — Петрозаводск произвёл экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира», — приводит сообщение РИА Новости.

После посадки бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира.

Ранее выполнявший рейс из китайского города Харбин в Якутск пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после срабатывания датчика пожара в багажном отделении.