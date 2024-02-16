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Самолёт экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира

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Выполнявший рейс Калининград — Петрозаводск самолёт совершил экстренную посадку в Санкт-Петербурге из-за ухудшения самочувствия пассажира.
Самолёт экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
  • Gettyimages.ru
  • © kieferpix

Об этом сообщили в авиапредприятии «Северсталь».

«Рейс авиапредприятия «Северсталь» Калининград — Петрозаводск произвёл экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира», — приводит сообщение РИА Новости.

После посадки бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира.

Ранее выполнявший рейс из китайского города Харбин в Якутск пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после срабатывания датчика пожара в багажном отделении.

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