Самолёт экстренно сел в Петербурге из-за плохого самочувствия пассажира
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Об этом сообщили в авиапредприятии «Северсталь».
«Рейс авиапредприятия «Северсталь» Калининград — Петрозаводск произвёл экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира», — приводит сообщение РИА Новости.
После посадки бригада скорой помощи констатировала смерть пассажира.
Ранее выполнявший рейс из китайского города Харбин в Якутск пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту назначения после срабатывания датчика пожара в багажном отделении.