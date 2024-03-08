Дело о подготовке теракта в Московском регионе рассмотрят в закрытом режиме

Второй Западный окружной военный суд рассмотрит дело о шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе в отношении агента СБУ Сергея Кармазина в закрытом режиме.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Уточняется, что данное решение обусловлено наличием секретных материалов в деле.

«Уголовное дело в отношении Кармазина будет рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалам присвоен гриф «совсекретно», — рассказала собеседница.

Следующее заседание по существу по данному делу запланировано на 11 марта.

Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали гражданина Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания в карельском городе Олонец.