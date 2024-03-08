Дело о подготовке теракта в Московском регионе рассмотрят в закрытом режиме
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Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Уточняется, что данное решение обусловлено наличием секретных материалов в деле.
«Уголовное дело в отношении Кармазина будет рассмотрено в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалам присвоен гриф «совсекретно», — рассказала собеседница.
Следующее заседание по существу по данному делу запланировано на 11 марта.
Ранее сотрудники ФСБ нейтрализовали гражданина Белоруссии, который по заданию украинских спецслужб готовил подрыв административного здания в карельском городе Олонец.