Глава Удмуртии Бречалов поздравил жительниц региона с 8 Марта

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жительниц республики с 8 Марта.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

«Вы — лучшее, что с нами случилось. Вы умеете всё: проводите сложнейшие операции и производите новейшее оборудование. Объединяете сообщества и меняете пространство вокруг себя. Дарите чудо жизни и помогаете детям понять и полюбить мир», — заявил Бречалов.

По его словам, женщины поддерживают в трудную минуту и дают силы двигаться вперёд.

Также стало известно, что в Сочи на линию вышел автобус, украшенный цветами, передаёт «Российская газета». Он курсирует между железнодорожным вокзалом и горным кластером.

Как заявил замглавы Сочи Вячеслав Бауэр, автобус будет ходить в течение всех праздничных дней.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.