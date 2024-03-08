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Губернатор Паслер рассказал о красоте и таланте жительниц Оренбургской области

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Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил жительниц региона с 8 Марта.

Об этом сообщает RIA56.

«В Оренбургской области красивые, талантливые женщины, которые вносят большой вклад в развитие нашего региона и каждой его территории. Мы гордимся вашими достижениями, успехами, победами», — заявил Паслер.

По его словам, только женщинам под силу такая многозадачность — создавать домашний уют, достигать вершин в профессиональной деятельности, принимать участие в жизни каждого родного человека.

В свою очередь, полпред президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что, несмотря на хрупкость и ранимость, женщины с блеском решают самые сложные задачи, передаёт ИА «Удмуртия».

«Дорогие женщины, оставайтесь всегда обаятельными, красивыми, полными сил и жизненной энергии. Здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким», — добавил Комаров.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.

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