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Губернатор Соколов поздравил жительниц Кировской области с Международным женским днём

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Губернатор Кировской области Александр Соколов поздравил жительниц региона с Международным женским днём.

Об этом сообщает progorod43.

«Вы способны на героические подвиги, с полной отдачей сил трудитесь на благо родного региона и страны, выступаете инициаторами крупных проектов,
ведёте общественную и благотворительную работу. И вместе с этим вы являетесь добрыми хранительницами домашнего очага», — заявил Соколов.

Он пожелал женщинам здоровья, энергии, счастья и любви.

Со своей стороны, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил жительниц города за любовь и душевное тепло, передаёт сайт kp.ru.

«Ваша любовь и душевное тепло, мудрость и преданность тем, кого вы любите, делают сильнее нас, мужчин. Желаю вам крепкого здоровья и удачи в делах! Солнечной весны и праздничного настроения», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.

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