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Губернатор Цивилёв поздравил жительниц Кемеровской области с 8 Марта

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил жительниц региона с 8 Марта.

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Женщины Кузбасса не боятся трудностей, развиваются в бизнесе и в разных отраслях производства. Учат, лечат, спасают. Заботятся и вдохновляют», — отмечается в поздравлении.

Со своей стороны, полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал женщинам весеннего настроения, здоровья, счастья и радости, передаёт «Ямал 1».

«На вашей созидательной энергии, на ваших знаниях, профессионализме и трудолюбии держатся целые отрасли», — заявил Якушев.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.

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