Губернатор Цивилёв поздравил жительниц Кемеровской области с 8 Марта
Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
«Женщины Кузбасса не боятся трудностей, развиваются в бизнесе и в разных отраслях производства. Учат, лечат, спасают. Заботятся и вдохновляют», — отмечается в поздравлении.
Со своей стороны, полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал женщинам весеннего настроения, здоровья, счастья и радости, передаёт «Ямал 1».
«На вашей созидательной энергии, на ваших знаниях, профессионализме и трудолюбии держатся целые отрасли», — заявил Якушев.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.