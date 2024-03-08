Губернатор Текслер назвал женщин опорой общества во все времена

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил женщин с 8 Марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал правительства региона.

«Женщины во все времена были опорой общества. Этот год объявлен президентом Годом семьи. Именно женщина всегда была и остаётся её основой», — сказал Текслер.

Он также пожелал жительницам региона здоровья, счастья, любви и благополучия.

В свою очередь, глава Марий Эл Юрий Зайцев назвал символичным то, что этот праздник отмечается в самом начале весны, когда вновь оживает природа, передаёт ИА «МариМедиа».

«Ваши милосердие и доброта, обаяние и нежность наполняют всю нашу жизнь, а поддержка и любовь вдохновляют на созидание, дарят энергию и вселяют веру в успех», — говорится в поздравлении.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.