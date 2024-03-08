Махонин назвал жительниц Пермского края гордостью региона

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал местных жительниц гордостью региона.

Об этом сообщает URA.RU.

«Вы создаёте семейный уют и поддерживаете в самую трудную минуту. Вы — гордость и украшение Пермского края», — говорится в поздравлении областного главы.

Махонин пожелал женщинам счастья и весеннего настроения.

В свою очередь, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров пожелал женщинам гармонии, счастья и заботы, передаёт ИА «Победа26».

«Пусть внимание и забота, которые вы дарите близким, обязательно будут взаимны. А в вашем доме и в сердце постоянно живут гармония и радость», — написал глава региона в Telegram.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.