В ХМАО ликвидировали пожар на нефтяном месторождении
- РИА Новости
«Пожар произошёл в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийска. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.
Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Также нет данных о каких-либо повреждённых объектах.
В настоящий момент дознаватель выясняет причины пожара.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пожар на НПЗ в Туапсе был полностью ликвидирован.