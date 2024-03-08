В ХМАО ликвидировали пожар на нефтяном месторождении

В пресс-службе главка МЧС по ХМАО заявили о ликвидации возгорания на нефтяном месторождении около Ханты-Мансийска.

«Пожар произошёл в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийска. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Также нет данных о каких-либо повреждённых объектах.

В настоящий момент дознаватель выясняет причины пожара.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пожар на НПЗ в Туапсе был полностью ликвидирован.