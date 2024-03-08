RT в Telegram
Подпишись

В ХМАО ликвидировали пожар на нефтяном месторождении

Короткая ссылка
В пресс-службе главка МЧС по ХМАО заявили о ликвидации возгорания на нефтяном месторождении около Ханты-Мансийска.
В ХМАО ликвидировали пожар на нефтяном месторождении
  • РИА Новости

«Пожар произошёл в Ханты-Мансийском автономном округе, вблизи города Ханты-Мансийска. Возник он на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения», — цитирует заявление ведомства РИА Новости.

Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет. Также нет данных о каких-либо повреждённых объектах. 

В настоящий момент дознаватель выясняет причины пожара.

Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили, что пожар на НПЗ в Туапсе был полностью ликвидирован.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить