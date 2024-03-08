Губернатор Куйвашев поздравил жительниц Свердловской области с 8 Марта

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил жительниц региона с 8 Марта.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на департамент информационной политики региона.

«Дорогие женщины! Благодарю вас за всё, что вы делаете для развития Свердловской области, укрепления социальной стабильности и сохранения важнейших общечеловеческих ценностей — гуманизма, милосердия, сострадания», — обратился к свердловчанкам Куйвашев.

По его словам, материнский труд и вклад женщин в воспитание детей в традициях любви к Родине неоценим.

В свою очередь, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поблагодарил женщин за душевное тепло и любовь, которыми они украшают жизнь.

«Пусть весеннее настроение, которое дарит этот замечательный праздник, не покидает вас ни на минуту и пусть сегодня и всегда вас согревают внимание и забота дорогих людей», — цитирует губернатора Выборг ТВ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиянок с Международным женским днём.