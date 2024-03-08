В Свердловской области произошло ДТП с лобовым столкновением автомобилей
- РИА Новости
Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального отделения ГИБДД.
«Водитель автомашины Volvo при совершении манёвра обгон в нарушение разметки допустил столкновение со встречной автомашиной ВАЗ-2110», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что в результате аварии травмы получил водитель ВАЗ-2110, его госпитализировали.
Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали в результате аварии в Бабаюртовском районе Дагестана.