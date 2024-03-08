В Москве высадят 56 млн цветов в 2024 году

В Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра столицы Сергея Собянина.

«Когда в столице установится стабильная тёплая погода, первой по традиции высадят виолу — всего 4,6 млн саженцев. Тогда же на клумбах зацветут почти 15 млн тюльпанов — луковицы высадили прошлой осенью», — отметил Собянин.

К лету на столичных клумбах появится 150 видов однолетних растений, среди которых петунии, бегонии и пеларгонии. Затем будут высажены многолетники.

Цветы будут размещены в подвесных горшках на центральных улицах, магистралях и в скверах.

Ранее сообщалось, что в Москве планируют построить 265 км дорог и 123 искусственных сооружения до конца 2026 года.