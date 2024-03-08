Стас Михайлов выступил в московском метро по случаю 8 Марта

Артист Стас Михайлов выступил в московском метро на станции «Курская» по случаю 8 Марта. В аванзале станции певец поздравил пассажирок с праздником и исполнил свои самые популярные песни.

РИА Новости

«Шикарный музыкальный подарок к 8 марта! На станции метро «Курская» выступает Стас Михайлов», — сообщает столичный Дептранс. Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, тоже поздравили женщин с 8 Марта.