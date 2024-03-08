Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, находящиеся на МКС, поздравили женщин с 8 Марта.

Видеоролик с поздравлением опубликовал «Роскосмос».

Космонавты пожелали женщинам быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой.

«Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием», — говорится в поздравлении.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.

Также российский лидер поблагодарил женщин за службу в зоне СВО и поддержку бойцов.