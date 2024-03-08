Космонавты с МКС поздравили женщин с 8 Марта
Видеоролик с поздравлением опубликовал «Роскосмос».
Космонавты пожелали женщинам быть окружёнными любимыми людьми, вниманием и заботой.
«Это ещё один повод высказать вам слова признательности за любовь и заботу, которыми вы окружаете нас, ещё один повод восхититься вашей красотой и очарованием», — говорится в поздравлении.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днём.
Также российский лидер поблагодарил женщин за службу в зоне СВО и поддержку бойцов.