Минобороны: над Белгородской и Курской областями уничтожены четыре БПЛА

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских дрона самолётного типа над территорией Курской и Белгородской областей, заявило Минобороны России.

Ведомство сообщило, что три беспилотника были уничтожены над Белгородской, а один БПЛА над Курской областью около 12:00 мск.

Ранее в Железногорске в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.