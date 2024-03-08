Минобороны: над Белгородской и Курской областями уничтожены четыре БПЛА
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре украинских дрона самолётного типа над территорией Курской и Белгородской областей, заявило Минобороны России.
- © Минобороны РФ
Ведомство сообщило, что три беспилотника были уничтожены над Белгородской, а один БПЛА над Курской областью около 12:00 мск.
Ранее в Железногорске в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.
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