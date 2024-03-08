В Белгороде и Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность

На территории города Железногорска в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.

Об этом сообщили губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт в Telegram.

Главы областей призвали местных жителей укрыться в помещениях без окон и уйти с улиц.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожили 12 беспилотников над Волгоградской и Белгородской областями.

Позднее ещё четыре украинских БПЛА были сбиты над Волгоградской областью.