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В Белгороде и Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность

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На территории города Железногорска в Курской области, а также в Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность.
В Белгороде и Железногорске Курской области объявлена ракетная опасность
  • РИА Новости

Об этом сообщили губернаторы регионов Вячеслав Гладков и Роман Старовойт в Telegram.

Главы областей призвали местных жителей укрыться в помещениях без окон и уйти с улиц.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — написал Гладков.

Сегодня утром Минобороны России сообщило, что ПВО уничтожили 12 беспилотников над Волгоградской и Белгородской областями.

Позднее ещё четыре украинских БПЛА были сбиты над Волгоградской областью.

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