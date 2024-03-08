МВД: в Москве мужчина похитил тюльпаны на 2 млн рублей, цветы вернули владелице
- РИА Новости
Полиция установила, что архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы, с ней связался мужчина и предложил свои услуги.
Злоумышленник нашёл водителя для перевозки цветов, а после того, как он отправился по маршруту, подозреваемый изменил адрес пункта назначения.
«Туда ничего не подозревавший водитель и отвёз всю партию цветов. Ущерб, нанесённый женщине, превысил 2 млн рублей», — сообщило МВД.
Товар возвращён владелице, сотрудники полиции устанавливают остальные обстоятельства преступления.
Флористы в беседе с RT ранее дали россиянам советы по выбору цветов к 8 Марта.