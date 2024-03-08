RT в Telegram
Подпишись

В массовом ДТП под Нефтеюганском погибли два человека

Короткая ссылка
Два человека погибли в результате массовой аварии в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО), заявили в местной Госавтоинспекции.
В массовом ДТП под Нефтеюганском погибли два человека

Инцидент произошёл на 606-м километре автодороги Тюмень — Ханты — Мансийск Нефтеюганского района.

Сообщается, что водитель Chevrolet Niva во время обгона столкнулся с попутно движущимся автомобилем Shacman и встречным транспортным средством «МАЗ». Тогда МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, произошло возгорание.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали в результате аварии в Бабаюртовском районе Дагестана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить