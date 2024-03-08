В массовом ДТП под Нефтеюганском погибли два человека

Два человека погибли в результате массовой аварии в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югра (ХМАО), заявили в местной Госавтоинспекции.

Инцидент произошёл на 606-м километре автодороги Тюмень — Ханты — Мансийск Нефтеюганского района.

Сообщается, что водитель Chevrolet Niva во время обгона столкнулся с попутно движущимся автомобилем Shacman и встречным транспортным средством «МАЗ». Тогда МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом, произошло возгорание.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «МАЗ» скончались на месте происшествия», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что один человек погиб, пятеро пострадали в результате аварии в Бабаюртовском районе Дагестана.