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Медведев: Россия проходит через непростые испытания, давая отпор циничному врагу

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Зампредседателя российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия на сегодняшний день проходит через очень непростые испытания, даёт отпор циничному врагу и приближает победу.
Медведев: Россия проходит через непростые испытания, давая отпор циничному врагу
  • РИА Новости

Он поздравил россиянок с 8 марта в своём Telegram и отметил, что у женщин особая, важная миссия — они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.

«Постоянное стремление к совершенству — тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всём, что вы делаете», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин.

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