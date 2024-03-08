Медведев: Россия проходит через непростые испытания, давая отпор циничному врагу
- РИА Новости
Он поздравил россиянок с 8 марта в своём Telegram и отметил, что у женщин особая, важная миссия — они дарят жизнь и создают неповторимую атмосферу добра и любви для близких.
«Постоянное стремление к совершенству — тот главный принцип, который позволяет вам достигать максимальных результатов в самых разных сферах, во всём, что вы делаете», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о помиловании 52 осуждённых женщин.