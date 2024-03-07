Специалист Горбунов усомнился в абсолютной надёжности кнопочных телефонов

Эксперт по сетевым угрозам и web-разработчик компании «Код Безопасности» Константин Горбунов заявил, что кнопочные телефоны не являются абсолютно надёжными с точки зрения безопасности личных данных.

«В 2010-е появилось множество кнопочных телефонов, у которых при этом имеется браузер и доступ к сети, а значит, для них были актуальны те же сетевые угрозы, что и для современных смартфонов, просто они адаптированы под актуальные на тот период времени ОС», — заявил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил специалист, у кнопочных телефонов также есть IP-адрес, по которому можно идентифицировать цифровой след в интернете.

«Если же говорить про кнопочные телефоны без доступа к сети, которые могут только совершать звонки и отправлять СМС, то в таком случае всё равно не получится полностью скрыть цифровой след. Сотовые операторы способны хранить как СМС, так и данные о совершённых звонках», — заключил эксперт.

Ранее продукт-менеджер R-Vision, киберэксперт Виктор Никуличев посоветовал создавать пароли, в которых трудно угадывается или вовсе отсутствует логика.