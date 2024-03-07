Юрист Гукова рассказала о способах легализации самостроя

Основатель юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала о правилах легализации незаконно построенных или неоформленных сооружений.

«Для легализации жилого дома, построенного незаконно, в первую очередь следует подать заявление, где будет указана информация о недвижимости, её адрес, описание объекта, в органы местного самоуправления, такие как администрации муниципальных образований или комитеты по земельным ресурсам и строительству», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, в случае положительного решения следует провести процедуру регистрации в Росреестре, оформить право собственности на здание, а также заключить договор купли-продажи или договора дарения на самостроенное жильё.

При наличии замечаний и указаний на несоответствия необходимо в кратчайшие сроки всё устранить, добавила Гукова.

«При этом правила легализации самостроя могут различаться в зависимости от региона, местности, почвы, климата и других факторов, таких как зонирование территории, строительные нормы и правила, санитарные и экологические требования, административные процедуры, например, в разных регионах могут быть разные требования к размерам самостроя, использованию материалов, безопасности конструкции и другим аспектам», — сказала юрист.

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