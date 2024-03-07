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Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с МГИМО

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и ректор МГИМО Анатолий Торкунов заключили соглашение о сотрудничестве.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации различных проектов и программ.

«Я благодарю вас, Анатолий Васильевич, за то сотрудничество, которое уже есть между Самарской областью, университетами региона и МГИМО — совершенно уникального, легендарного образовательного учреждения. Что важно — что мы сначала выстроили совместную работу, а сейчас оформили это сотрудничество соглашением», — сказал Азаров.

Со своей стороны, Торкунов отметил хорошие перспективы и возможности для сотрудничества в сфере науки и образования региона.

Ранее сообщалось, что в Самаре обсудили проект строительства межвузовского кампуса.

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