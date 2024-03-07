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На Ямале обсудили план развития опорных городов

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В Ямало-Ненецком автономном округе обсудили основные направления развития опорных городов региона на международной конференции «Дальний Восток и Арктика: устойчивое развитие».

Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный парламент.

«Ямал представил свой опыт развития опорных городов Крайнего Севера. Сегодня это агломерация Салехард — Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск. Здесь проживает более 67% населения округа», — сказали в региональном заксобрании.

Как отметили председатель парламента Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь, развитие новой агломерации Салехард — Лабытнанги, а также Нового Уренгоя и Ноябрьска, привлечёт инвестиции и станет примером освоения северных провинций.

Ранее губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов рассказал о разработке плана по созданию агломерации Салехард — Лабытнанги.

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