На Ямале начали разрабатывать мастер-план по созданию новой агломерации
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Мы на Ямале создаём мастер-планы для трёх опорных территорий. Если Ноябрьск и Новый Уренгой находятся в традиционной нефтегазовой логике, то для агломерации Салехард — Лабытнанги перед нами стоит амбициозная задача. Города исторически связаны, но сейчас необходимо чётко понимать, как они будут взаимодействовать в будущем», — заявил Артюхов.
Он также отметил, что в ходе командной разработки будут рассмотрены вопросы по развитию экономики, созданию совместных проектов в сфере туризма, а также определена транспортная инфраструктура агломерации.
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