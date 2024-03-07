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В половине российских компаний нейтрально относятся к подработкам сотрудников

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В ходе недавнего опроса выяснилось, что в 54% отечественных компаний нейтрально относятся к тому, что подчинённые подрабатывают в свободное время.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование платформы «Работа.ру» и сервиса «Подработка».

Около 16% респондентов отметили положительный эффект от подработок, а 26%, напротив, уверены, что это негативно влияет на производительность сотрудников. Ещё в 4% компаний отметили, что дополнительная занятость работников запрещена.

Из преимуществ подработок респонденты назвали возможность дополнительного заработка для персонала (84%), новые связи, которые могут быть полезны для основной работы (83%), прокачку профессиональных навыков (70%), получение нового опыта (66%).

Из числа высказавшихся о подработках негативно 32% опасаются, что будет задействован ресурс компании, 37% — что это снизит эффективность работников, 36% — что возникнет конфликта интересов. 31% считает, что это может привести к выгоранию сотрудников.

Ранее руководитель молодёжного направления сервиса по поиску работы HeadHunter Ирина Святицкая в беседе с НСН рассказала, как готовиться к прохождению собеседования. По её словам, важно заранее продумать ответы на вопросы, которые могут быть заданы на встрече.

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